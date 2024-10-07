محافظ الجيزة يفتتح قسم الطوارئ بمستشفى 6 أكتوبر المركزي ووحدة طب الأسرة بالبشاير

بـ 400 جنيه فقط بدلًا من 600 ألف.. نجاح عمليتين لزراعة القوقعة ضمن

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قسم الطوارئ الجديد بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي وذلك في إطار خطة تطوير المستشفى وفقًا لمراحل متعددة بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة للنهوض بالمستشفى وتطوير الأقسام الداخلية بها لافتًا إلى أهمية قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة خاصة مصابي الحوادث والحالات الحرجة استكمالًا لدور المستشفى الهام.

كما افتتح "النجار"، وحدة طب الأسرة بالبشاير بمدينة 6 أكتوبر والمجهزة على أعلى مستوى لتضاف إلى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمواطني المدينة.

وأكد محافظ الجيزة، على تقديمه جميع سبل الدعم اللازمة للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتحسين خدمات الرعاية الطبية للمواطنين، مؤكدًا على تنظيم العديد من القوافل العلاجية بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة للمناطق النائية لإتاحة الخدمات العلاجية للمواطنين.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشئون الصحية، أن قسم الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر المركزي يقدم خدمات متكاملة على مدار الساعة ويتولى الإشراف على هذا القسم فريق من الأطباء المتخصصين في الطوارئ يساعدهم فريق من التمريض مُدرب على مختلف أنواع إجراءات الطوارئ، بما في ذلك إنعاش القلب والجهاز التنفسي في حالات السكتة القلبية وغيرها من التدخلات الطبية.