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اليوم.. وزيرة التنمية المحلية تلتقي نقيب الأطباء لبحث أزمة التصالح على العيادات

01:03 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

الدكتورة منال عوض

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كتب- أحمد جمعة:

تلتقي الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، مع الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء؛ لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

وكان نقيب الأطباء خاطب وزيرة التنمية المحلية بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، بسبب مطالبتهم بالتصالح على العيادات.

يأتي اللقاء بهدف بحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق.

الدكتورة منال عوض نقيب الأطباء التصالح على العيادات
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