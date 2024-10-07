5 علامات تحذيرية للإصابة بسرطان الثدي.. وما بدائله العلاجية؟

كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح والمعلومات بشأن مرض سرطان الثدي.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة انخفاض نسبة اكتشاف أورام الثدي في مراحلها المتأخرة (الثالثة والرابعة)، من 58.5% من الحالات إلى 29.5%، وذلك نتيجة للفحص والتشخيص المبكر، ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.

وسرطان الثدي هو مرض تنمو فيه خلايا الثدي غير الطبيعية بشكل خارج عن السيطرة ما يسبب أورامًا، في حين من الممكن اكتشاف سرطان الثدي في مراحل مبكرة، وهو ما يسهل علاجه ويكون غير مهدد للحياة.

ويعد الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي من أبسط الطرق للعلاج والتعافي.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى عدد من العلامات والأعراض الدالة على الإصابة بسرطان الثدي، والتي تشمل:

-ظهور كتلة في الثدي أو بالقرب منه أو في منطقة تحت الإبط.

-إفرازات الحلمة بخلاف لبن الثدي (الإفرازات ممكن تحصل فجأة وممكن تكون دموية).

-تغير في شكل أو ملمس جلد الثدي أو الحلمة، وقد يبدو جلد الثدي متجعد أو متقشر أو ملتهب، وقد يبدو أحمر أو أرجواني أو أغمق من أجزاء أخرى من الثدي.

-تورم أو أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.

-تغيير في شكل الحلمة أو تراجع الحلمة للداخل أو تغيير في الجلد من حولها,

وشددت الهيئة على ضرورة زيارة السيدات للطبيب المعالج في أقرب وقت حال ملاحظة أي علامة من تلك الأعراض لإجراء الفحوصات اللازمة، مشددة على أن علاج سرطان الثدي يعتمد على عوامل كثيرة مثل نوع السرطان ومدى انتشاره.

وتشمل البدائل العلاجية لسرطان الثدي عددًا من الخيارات، منها:

-الجراحة.

-العلاج الإشعاعي.

-العلاج الكيميائي.

-العلاج الهرموني.

-العلاج الموجه.

-العلاج المناعي.

وقد يجمع الطبيب المعالج بين العلاجات لتقليل فرص عودة المرض.