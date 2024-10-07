مخالفات وتوجيهات.. فريق "حكومة الصحة" يتفقد مستشفيات البحر الأحمر

كتب - أحمد جمعة:

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، ورصد وعلاج أي قصور، لضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة البحر الأحمر، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى حميات الغردقة، بالتعاون مع القطاعات المعنية بالوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وادرة الصيدلة، وتنظيم الاسرة، وإدارة الجودة، ومكافحة العدوى، والمشروعات لاتخاذ الاجراءات الفورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف في بيان اليوم، أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم الأشعة، ووحدة الغسيل الكلوي، وقسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وتابع «عبدالغفار» أنه بالمرور على مخازن الأدوية، والمستلزمات، تبين وجود نقص في بعض الأصناف، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع المديرية، والوزارة، لإمداد المستشفى بالأصناف غير المتوفرة، كما تلاحظ وجود رواكد بأحد المخازن، حيث أوصى الفريق بسرعة بتشكيل لجنة جرد، وإعادة توزيع الرواكد علي الأماكن الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه خلال مرور الفريق تلاحظ عدم الالتزام بمعايير الجودة الصحيحة، وتم التواصل مع المديرية لتدريب ورفع كفاءة فريق الجودة، وإدارة المخاطر، وارسال لجنة متابعة دورية من المديرية، كما تلاحظ عدم توافر بعض مستلزمات مكافحة العدوى، وتم التواصل مع المديرية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، وذلك للوصول إلى أفضل معدلات سلامة المرضى.

واستطرد أن فريق المرور تواصل مع المديرية لإمداد المستشفى بمستلزمات أجهزة التنفس الصناعي، وتم التأكيد على الإلتزام بالصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة، مضيفا أنه خلال تفقد الفريق للصيدلية وبالاطلاع على العهد، رصد الفريق واقعة تقصير وإهمال جسيم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الواقعة للشؤون القانونية، بالمديرية للتحقيق مع الصيدلانية المسئولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقصرين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته التفقدية بالمرور على «وحدة الأمل الصحية» برأس غارب، وتم المرور على جميع أقسام الوحدة للتأكد من توافر كافة المستلزمات والاحتياجات، وتبين أثناء المرور عدم وجود غرفة مغسلة مركزية، وتم التوجيه بالتواصل مع الإدارة الهندسية بالمديرية لتحديد وتوفير الغرفة وتجهيزها.

واستكمل «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود عجز في القوى البشرية، وعدم وجود أمين مخازن، وتم التوصية بعمل مذكرة بالاحتياجات من القوى البشرية وإرسالها للمديرية والوزارة، لسد العجز في أسرع وقت، كما تلاحظ سوء حالة سكن الأطباء، من حيث التجهيزات والنظافة، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحسين أوضاع السكن.

وتابع «عبدالغفار» أنه خلال المرور على الصيدلية تبين عدم توافر بعض الأدوية، وتم التوجيه بالتواصل مع إدارة الصيدلة بالمديرية لإمداد الوحدة بالنواقص، كما تلاحظ عدم الالتزام بمعايير الجودة بالوحدة، وتم تدريب مسئول الجودة على المعايير الأساسية للجودة، إلى جانب رصد عطل في كرسي عيادة الأسنان، حيث وجه الفريق بعمل اللازم لضرورة إصلاحه في أسرع وقت.

وأشار «عبدالغفار» أن الفريق اختتم جولته في محافظة البحر الأحمر، بالمرور على «وحدة رعاية رأس غارب الصحية» وتم المرور على جميع أقسام الوحدة، وتبين وجود عجز فى الإداريين، وتم التوصية بالتواصل مع المديرية لتوفير إداريين للوحدة، وبالمرور على الصيدلية تلاحظ وجود نقص في بعض الأصناف، وتم التوصية بإرسال مذكرة بالنواقص لإدارة الصيدلة بالمديرية، لإمداد الوحدة بالنواقص.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تلاحظ عدم إتباع معايير مكافحة العدوى، حيث تم تدريب مسئول مكافحة العدوى على الأساسيات، كما تبين وجود أخطاء في آلية تدوين بيانات المرضى بملفاتهم، وتم العريف بالأخطاء وكيفية تلافيها، وتبين أيضا وجود نقص في الكواشف الصحية الخاصة بالأم والجنين في غرفة المبادرات، وتم التوجيه بالتواصل مع المديرية لتوفير النواقص، كما تم التوجيه بعمل ملفات للعاملين تشمل تفاصيل الإجازات والتقييمات.