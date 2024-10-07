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قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد - سيناء

11:52 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024
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    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (7)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (2)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (4)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (5)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (3)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (8)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (1)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (10)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (11)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (12)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (13)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (9)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (15)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (16)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (17)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (18)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (19)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (20)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (21)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (14)
  • عرض 21 صورة
    قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد (6)

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كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قبل قليل، عبور قطار السكة الحديد التجريبي من محطة القنطرة شرق، بخط "الفردان - بئر العبد"

ويبلغ طول خط سكة حديد "الفردان - بئر العبد" 100 كيلومتر، وتم خلال الفترة الماضية تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير الخط.

وتمتد المرحلة الأولى من خط "الفردان - بئر العبد" من محطة الفردان إلى بالوظة على مسافة 60 كيلومترًا، حيث شهدت هذه المسافة عمليات تأهيل شاملة تضمنت وضع قطاع تزليط جديد وإعادة تركيب السكة التي تعرضت للسرقة خلال فترة عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق على طول الخط.

كما يأتي هذا المشروع ضمن جهود إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط "الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا"، الذي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 500 كيلومتر.

قطار سيناء محطة القنطرة خط الفردان بئر العبد
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