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BBC

حرارة ورياح بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة

11:18 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الإثنين، إنه يسود الساعات القادمة، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد رياحًا معتدلة تنشط أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
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