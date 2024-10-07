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"الأوقاف" مرشح الوزارة بمسابقة ماليزيا للقرآن يبهر المشاركين والمحكمين

11:04 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

المتسابق محمد عبد الكريم

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، مشارك المتسابق محمد عبد الكريم كامل عطية، في مسابقة ماليزيا لتلاوة وحفظ القرآن الكريم في الدورة الرابعة والستين لعام 1446هـ، 2024م، والتي تعقد في مدينة كوالالمبور خلال الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر 2024م.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، الاثنين، أنه خلال مشاركته في حفل افتتاح المسابقة أبهر عطية المشاركين والمحكمين في المسابقة، ونشرت دائرة التنمية الإسلامية الماليزية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك: "القاري محمد عبد الكريم كامل عطية مشارك ( OKU vision )، ممثلًا مصر في حفل التلاوة الدولي (64) وحفظ القرآن لعام 2024م.

وتابعت:"استمع إلى تلاوة مذهلة على مسرح التلاوة العالمية وتحفيظ القرآن 2024 دون استخدام برايل القرآن، مع قلة النظر يَثبت أن الروح والتفاني في عيش كلمات الله سبحانه وتعالى ليس له حدود، إلهامٌ حقيقيٌّ لنا جميعًا".

وزارة الأوقاف مسابقة ماليزيا للقرآن القرآن الكريم مدينة كوالالمبور
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