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BBC

سحب منخفضة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

05:52 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024
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كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7-10-2024، على كافة المحافظات في أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من المقرر أن يسود طقس اليوم الإثنين معتدل الحرارة ليلًا، وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس اليوم الإثنين 7-10-2024 من المقرر أن تشهد ظهورا للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقالت الهيئة، إنه من المقرر أن يكون هناك شبورة كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

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