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وزارة الشئون النيابية: حرب أكتوبر رمزاً العزيمة والإصرار

03:00 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

وزارة الشئون النيابية

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كتب- نشأت علي:

تقدمت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتهنئة للشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقالت: "تظل حرب أكتوبر رمزاً للعزيمة والإصرار، حيث سطرت قواتنا المسلحة بطولاتٍ وتضحياتٍ عظيمة، انتزع المصريون فيها حقوقهم من أجل استعادة الأرض والكرامة وفرض السيادة الوطنية".

وتابعت: "إن هذه الانتصارات ليست مجرد ذكرى نحتفل بها كل عام، بل هي درس ممتد في الوطنية والتضحية، وتظل هذه الحرب تخطيطًا وإعدادًا وتدريبًا وتفاوضًا، نموذجًا ملهما للأجيال القادمة في قوة وصلابة الإرادة الوطنية الجمعية التي ان شاءت فعلت، وأن خططت نفذت لبناء وطننا الغالي، وتظل دائما مصر حرة أبية".

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