من هي "كابر"؟.. الحاج صبحي يكشف سبب تسمية المحل بهذا الاسم

كتب- محمد عمارة ومحمد عبدالناصر:

كشف الحاج صبحي كابر، عن سبب تسمية المطعم الخاص به بـ "كابر".

وقال "كابر"، في بداية حياتي الزوجية، مكنتش بخلف وفضلت 13 سنة لحد ما ربنا رزقني ببنت وسمتها كابر، مشيرًا إلى أن اسم كابر كان في البداية على اسم أميرة سعودية كنت شغال معاها، ولما ربنا رزقني ببنتي سمتها كابر عشنها.

وقال الحاج صبحي كابر، إنه يملك العلامة التجارية لمطعم صبحي كابر، لكنه باع المحل القديم في شهر يناير الماضي، وظل يورد له اللحوم فقط.

وأضاف كابر في بث مباشر عبر مصراوي، "اتزليت للناس اللى اشترت المحل.. كنت بورد ليهم اللحوم والخضار عشان المزرعة تستمر، ولما جودة الأكل تراجعت قررت اسبهم خالص.

وواصل "كابر": الناس اللي كنت واخد منهم فلوس سلف طالبوا بفلوسهم يا إما الدفع يا إما الحبس، ومكنش قدامي غير أبيع المحل.