اضطراب الأمواج وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الاثنين حتى السبت 12 أكتوبر.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

كما حذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت أن طقس الـ6 أيام القادمة، يشهد حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج (1: 1.5 متر)، وتكون حالة البحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة ارتفاع الأمواج (1.5 2.5 متر).