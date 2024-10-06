سيد علي: صبحي كابر في العناية المركزة.. والمالك الجديد يكشف تفاصيل جديدة

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي سيد على، أن صبحي كابر يرقد حاليًا في العناية المركزة على خلفية الأزمة التي نشبت حول ملكية المطعم.

من جانبه، أكد هشام الإمام، المالك الجديد للمطعم، خلال مداخلة الإعلامي سيد على عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، على ملكيته الحالية للمحل.

وأوضح "الإمام"، أنه اشترى المطعم من صبحي كابر منذ عام ونصف بناءً على طلب الأخير الذي كان يرغب في التقاعد، قائلاً: "صبحي كابر أخويا وقالي اشتري المحل أنا عندي 57 سنة ومش قادر وطلب مني أشتري المحل بالعلامة التجارية عشان يفضل الاسم موجود".

وأضاف المالك الجديد للمطعم، أن العلاقة بينهما كانت جيدة حتى نشب خلاف بسبب إحدى العاملات في المطعم، معقبًا: "صبحي صديق وعشرة عمر، بس حدث ضغينة ما بينا بسبب إحدى العاملات في المكان".

وأشار الإمام إلى استعداده لإعادة الأموال لصبحي كابر في حال رغب الأخير في التراجع عن البيعة، مؤكدًا على رغبته في حل الأزمة بشكل ودّي، "صبحي لو عايز يرجع في البيعة يرجع الفلوس بتاعتي ويودعها في البنك".