المالك الجديد لمطعم صبحي كابر يكشف كواليس الصفقة المثيرة للجدل - (فيديو)

كتب- محمد عبدالناصر ورمضان يونس :



كشف هشام الإمام، المالك الجديد لمطعم صبحي كابر، تفاصيل صفقة شراء المحل والتي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.

وأوضح "الإمام"، في بث مباشر عبر موقع مصراوي، أن الحاج صبحي كابر عشرة عمر ويعرفة منذ أكثر من 20 عامًا.

وأضاف:"صبحي كابر أخويا وقالي أشتري المحل أنا عندي 57 سنة ومش قادر على الشغل تاني وعايز أقعد مع أولادي".

وتابع: "طلب مني أشتري المحل بالعلامة التجارية عشان يفضل الأسم موجود"، مشيرًا إلى أنه اشترى المحل وكان صبحي كابر يُدير المكان".

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