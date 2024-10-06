اشتغلت كومبارس.. صبحي كابر يحكي كيف تحول إلى عامل في مطعمه

كتب- محمد عمارة ومحمد عبدالناصر:

قال الحاج صبحي كابر، إنه يملك العلامة التجارية لمطعم صبحي كابر، لكنه باع المحل القديم في شهر يناير الماضي، وظل يورد له اللحوم فقط.

وأضاف "كابر"، في بث مباشر عبر مصراوي، "اتزليت للناس اللى اشترت المحل.. كنت بورد ليهم اللحوم والخضار عشان المزرعة تستمر، ولما جودة الأكل تراجعت قررت اسبهم خالص.

وواصل "كابر": الناس اللي كنت واخد منهم فلوس سلف طالبوا بفلوسهم يا إما الدفع يا إما الحبس، ومكنش قدامي غير أبيع المحل.

وتابع: أنا بعت حيطان المحل والأرض والإدارة فقط، لكن العلامة التجارية بتعتي وكمان صفحة الفيس بوك، ومعنديش غير محل السعودية فقط.

واستطرد: "بعت المحل في شهر يناير اللي فات، وسددت كل اللي عليّ ومحدش ليه عندى حاجة تانى".

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