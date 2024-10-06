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شاهد.. صبحي كابر ينهار من البكاء: "بعت وحاطط جزمة فوق رقبتي"

08:29 م الأحد 06 أكتوبر 2024

صبحي كابر

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كتب- محمد عمارة ومحمد عبدالناصر:
انهار الحاج صبحي كابر، ودخل في موجة من البكاء أثناء حديثة عن بيع مطعمه في الساحل، ورغبة الإدارة الجديدة في فصل عمال المحل.

وأكد "كابر"، خلال بث مباشر عبر مصراوي، أن الحق مش بيضيع، وربنا هيجبلي حقي، الناس مفكرة أني بعت المحل برغبتي، لكن أنا بعت وحاطط جزمة فوق رقبتي.

وتابع: "أنا بعت غصب عنى وكان قدامي يا الحبس أو البيع مفيش حل تاني، وصعبان عليا المحل، لكن إن شاء الله هفتح محل جديد وهبدأ من الأول".

وأكد إنه ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، عرض عليه أحد الأشخاص شراء صفقة ذرة من الخارج بزعم أن السعر سيرتفع بصورة كبيرة بسبب الحرب، فقبل الحرب كان يباع الكيلو بـ 3 جنيهات، لكن السعر السعر بعد العرب سيرتفع بشكل كبير.

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