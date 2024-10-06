وكيل الأوقاف محذرًا من انتشار الشائعات: "كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع"

كتبت- داليا الظنيني:

حذر الدكتور أيمن عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، من خطورة انتشار الشائعات، خاصة في الأزمات، مؤكداً أنها قد تؤدي إلى الفوضى والضرر، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به"، مشدداً على أن نشر الأخبار دون التأكد من صحتها يعد ذنبًا كبيرًا.

وفي حواره عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أكد الدكتور عمر أن الإسلام يحث على التثبت من الأخبار قبل نشرها، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع".

وأوضح، أن نشر الشائعات يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل هدم البيوت وتدمير النفوس.

ودعا وكيل الوزارة إلى ضرورة العودة إلى أهل العلم والخبراء في الأزمات، مؤكداً أن اتخاذ القرارات يجب أن يستند إلى معلومات دقيقة ومعطيات واضحة.

وأشار إلى أن كل فرد في المجتمع يجب أن يتحمل مسؤوليته في مكافحة انتشار الشائعات، سواء كان طالبًا أو موظفًا أو غيره.

وشدد الدكتور عمر على أهمية التعاون والمشورة في اتخاذ القرارات، مستشهدًا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن القائد هو المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي بناءً على المعلومات المتاحة لديه.