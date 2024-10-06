عالم أزهري: عدد الأنبياء 24 ألفًا منهم 315 رسولًا

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور عبد اللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، أن النبي هو شخص أوحي إليه من الله، لكنه لم يُكلّف بتبليغ رسالة جديدة، بل كان يتبع شرع رسول قبله، أما الرسول، فهو من أوحي إليه وُحِي، وأُمر بتبليغ رسالة جديدة إلى قومه أو إلى البشرية جمعاء.

قال سليمان، خلال حواره عبر فضائية "الناس"، اليوم الأحد، ن كل رسول هو نبي، ولكن ليس كل نبي رسول، فالرسالة تُعتبر مرتبة أعلى من النبوة، حيث تحمل في طياتها شريعة جديدة وقوانين وأحكام.

واستشهد الدكتور سليمان بآيات قرآنية كريمة توضح هذا الفرق، مثل قوله تعالى: "يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك"، و"يا أيها النبي"، مؤكدًا على أهمية هذه الآيات في بيان الدور المميز للرسول في تبليغ الرسالة.

وأشار العالم الأزهري إلى أن القرآن الكريم ذكر أسماء 25 منهم، وأن العدد الإجمالي للأنبياء 124 ألفًا منهم 315 رسولا ، موضحًا أن الأنبياء والرسل هم قدوة للبشرية، وأنهم أُرسلوا لهداية الناس إلى طريق الحق.