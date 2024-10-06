حط أسمنت مكان الذرة.. صبحي كابر يحكي قصة النصب عليه وبيع محله

كتب- محمد عمارة ومحمد عبدالناصر:

قال الحاج صبحي كابر، إنه تعرض لعملية نصب، من خلال ادعاء أحد الاشخاص مساعدته في استيراد الذرة الصفراء من أوكرانيا بزعم أن السعر سيرتفع بصورة كبيرة بسبب الحرب، بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف "صبحي"، في بث مباشر مع مصراوي، أنه وافق على الفكرة، وبدأ في جمع المبلغ المطلوب بعدة طرق من بينها بيع ذهب زوجته، إلى جانب شريك آخر بمبلغ 75 مليون جنيه، حتى وصل المبلغ إلى 200 مليون جنيه.

وتابع: اديت الراجل الـ 200 مليون جنيه عشان يجيب الذرة، خد الفلوس وخلع.

وأكد أن صفقة الذرة لم يصل منها إلا عينة واحدة وكان بها أسمنت، قائلًا: "سافر الإمارات أكثر من مرة ومعرفتش أوصل للنصاب".

وأشار صبحي كابر، إلى أن محله احترق مما زاد من أزمته المالية، واضطر لإنفاق مبلغ كبير على إعادة تشطيبه من جديد.

واستطرد: بعت المحل في شهر يناير اللي فات، وسددت كل اللي عليّ ومحدش ليه عندي حاجة تاني، أنا بعت المطعم أرض وحيطان لكن العلامة التجارية بتاعتي وملكي مبعتهاش، وصفحة المطعم على فيسبوك بتاعتي.