حدث في 8 ساعات| قواعد تقنين أوضاع سارقي الكهرباء.. وصبحي كابر يكشف ظروف بيع مطعمه

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة الكهرباء إجراءات جديدة لتقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، الحاج صبحي كابر، صاحب سلسلة محلات كابر، يكشف لمصراوي كواليس بيع مطعمه بالساحل، لظروف قهرية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

انفراد.. ننشر قواعد تقنين أوضاع سارقي الكهرباء لعدم حرمانهم من التموين والأسمدة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات جديدة لتقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي؛ لضمان عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، لعدم سدادهم قيمة محضر سرقة التيار، وكذلك إبلاغ وزارتَي التموين والزراعة بحذف المخالفين من الاستفادة بخدمات الوزارتَين من سلع تموينية وأسمدة.

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بث مباشر| أول ظهور للحاج صبحي كابر بعد بيع مطعمه الشهير.. القصة كاملة

كشف الحاج صبحي كابر، صاحب سلسلة محلات كابر، كواليس بيع مطعمه بالساحل، لظروف قهرية. وتحدث كابر في لايف لمصراوي عن "الظروف القهرية" وتفاصيل عملية البيع.

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تشغيل خط الفردان بئر العبد.. القطارات تدخل سيناء بعد توقف أكثر من 10 سنوات

يشهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، غدا الاثنين، بداية التشغيل التجريبي لقطارات السكة الحديد على خط "الفردان - بئر العبد".

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صبحي كابر يكشف لمصراوي الظروف القهرية وراء بيع مطعمه الشهير

لغز كبير، أثارته الصفحة الرسمية لمحل صبحي كابر بالقاهرة، بعد عدة منشورات على مدار الأيام الماضية.

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فيديو.. إرسال أطنان من المساعدات الإنسانية إلى لبنان

أعلنت القوات المسلحة المصرية، عن إرسال أطنان من المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

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السيسي: نصر أكتوبر رمز لشموخ وعزة مصر وسيبقى نقطة فارقة في تاريخها المعاصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ورمزًا لشموخها وعزتها.

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انتصار السيسي تهنئ القوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

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