انفراد.. ننشر قواعد تقنين أوضاع سارقي الكهرباء لعدم حرمانهم من التموين والأسمدة

صور.. رفع علم مصر أعلى سارٍ بارتفاع 30 مترًا بصلاح سالم

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات جديدة لتقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي؛ لضمان عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، لعدم سدادهم قيمة محضر سرقة التيار، وكذلك إبلاغ وزارتَي التموين والزراعة بحذف المخالفين من الاستفادة بخدمات الوزارتَين من سلع تموينية وأسمدة.

وينفرد "مصراوي" بنشر القرار بعد إرساله إلى شركات الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية؛ والذي يتضمن ٣ حالات، لتنظيم محاضر سرقات التيار الكهربائي للوحدات المخالفة، مع إرسال بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية (الزراعة والتموين).

وينشر "مصراوي" تعليمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القواعد المنظمة لحساب محاضر سرقات التيار الكهربائي وتركيب العدادات الكودية، في ما يلي: