فيديو.. كيف تسببت حرب أوكرانيا في بيع مطعم صبحي كابر؟

كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

كشف الحاج صبحي كابر، عن التفاصيل الكاملة للظروف القهرية التي دفعته لبيع مطعمه الشهير في منطقة الساحل بالقاهرة.

وقال "صبحي"، في بث مباشر مع مصراوي، إنه ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، عرض عليه أحد الأشخاص شراء صفقة ذرة من الخارج بزعم أن السعر سيرتفع بصورة كبيرة بسبب الحرب.

وأضاف أنه وافق على الفكرة، وبدأ في جمع المبلغ المطلوب بعدة طرق من بينها بيع ذهب زوجته، إلى جانب شريك آخر بمبلغ 75 مليون جنيه، حتى وصل المبلغ إلى 200 مليون جنيه.

وتابع: اديت الراجل الـ 200 مليون جنيه شقايا عشان يجيب الذرة، خد الفلوس وخلع، النصاب بيضحك على الطماع وأنا طمعت واتنصب عليّ، عرفت أنه سافر الإمارات وكلمت شيوخ هناك وسافرت كذا مرة معرفتش أوصل ليه.

وأشار صبحي كابر، إلى أن محله احترق ما زاد من أزمته المالية، واضطر لإنفاق مبلغ كبير على إعادة تشطيبه من جديد.

وواصل "كابر": الناس اللي كنت واخد منهم فلوس سلف طالبوا بفلوسهم يا إما الدفع يا إما الحبس، ومكنش قدامي غير أبيع المحل، بيعت المحل واتفقت معاهم ياخدوا مني عجول وخضار عشان المزرعة بتاعتي تفضل مستمرة، وبقيت أورد ليهم لحمة واشتغلت في محلي كومبارس، وصعبت عليّ نفسي.

واستطرد: بعت المحل في شهر يناير اللي فات، وسددت كل اللي عليّ ومحدش ليه عندي حاجة تاني، أنا بعت المطعم أرض وحيطان لكن العلامة التجارية بتاعتي وملكي مبعتهاش، وصفحة المطعم على فيسبوك بتاعتي.