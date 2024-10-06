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بث مباشر| أول ظهور للحاج صبحي كابر بعد بيع مطعمه الشهير.. القصة كاملة

03:06 م الأحد 06 أكتوبر 2024

صبحي كابر

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كشف الحاج صبحي كابر، صاحب سلسلة محلات كابر، كواليس بيع مطعمه بالساحل، لظروف قهرية. وتحدث كابر في لايف لمصراوي عن "الظروف القهرية" وتفاصيل عملية البيع.

كانت الصفحة الرسمية لمحل صبحي كابر بالقاهرة، أثارت الجدل بعد نشرها عدة منشورات على مدار الأيام الماضية. بدأت بتنويه لبث فيديو للحاج صبحي كابر، صاحب سلسلة المحلات المشهورة، ثم كتابة تعليق بأن المحل لم يعد ملكا له وأن عملية البيع تمت لظروف قهرية دون توضيح تفاصيل، قبل أن تعود الصفحة نفسها لتنفي ما نُشر على بعض المواقع الصحفية بأن صفحة المحل تم اختراقها و"تهكيرها".

صبحي كابر سلسلة محلات كابر
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