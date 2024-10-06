إعلان

BBC

إدارة الموسيقات العسكرية تشارك في إقامة حفل لأطفال مستشفى 57357

01:47 م الأحد 06 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك في إقامة حفل لأطفال مستشفى 57357 (2)
  • عرض 4 صورة
    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك في إقامة حفل لأطفال مستشفى 57357 (4)
  • عرض 4 صورة
    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك في إقامة حفل لأطفال مستشفى 57357 (3)
  • عرض 4 صورة
    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك في إقامة حفل لأطفال مستشفى 57357 (1)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد سامي:

شاركت إدارة الموسيقات العسكرية في حفل مؤسسة مستشفى 57357؛ الذي تم تنظيمه لرفع الروح المعنوية للأطفال ورسم البسمة على وجوههم.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي الذي تقوم به القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب، وفي إطار الحرص على تقديم كل أوجه الدعم للمؤسسات الطبية التي تقدم خدماتها العلاجية للأطفال بالمجان؛ حيث قدمت الموسيقات العسكرية عددًا من العروض والمعزوفات الموسيقية المبهجة للأطفال والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى؛ للتخفيف من أعبائهم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم.

وأعرب مسؤولو المستشفى عن تقديرهم لمشاركة الموسيقات العسكرية في الحفل، مؤكدين أن مثل هذه المشاركات تُسهم في رفع مستويات السعادة للأطفال؛ بما يدعم تقدم حالتهم الصحية والاستجابة بشكل أفضل للعلاج المقدم إليهم .

وعبَّرَ الأطفال عن فرحتهم بالأجواء الاحتفالية التي قدمتها عناصر الموسيقات العسكرية، خلال مشاركتهم بالحفل، مقدمين الشكر للقوات المسلحة التي تحرص على التواصل وتقديم الدعم اللا محدود لهم؛ بما يُسهم في الشفاء خلال رحلتهم العلاجية.

مستشفى 57357 إدارة الموسيقات العسكرية القوات المسلحة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التغيرات المناخية.. مصدر: الهيئة الدولية للمناخ تعمل على 3 تقارير نوعية لأول مرة

إعلان

إعلان

قصص من غزة.. عام على الحرب
انخفاض تاريخي.. تراجع مدفوعات فوائد الدين بالموازنة %20.2
* صبحي كابر يكشف لمصراوي الظروف القهرية وراء بيع مطعمه الشهير