لظروف قهرية.. صبحي كابر يكشف لمصراوي اسم المالك لجديد لمحله الشهير

كتب- محمد عمارة:

كشف الحاج صبحي كابر، صاحب سلسلة محلات كابر، عن اسم المالك الجديد لمحل الساحل، بعد أن قام ببيعه، لظروف قهرية، حسب وصفه.

وقال صبحي لمصراوي: قمت ببيع المحل لصاحب محلات حضرموت عنتر.

وأوضح أن سبب البيع جاء بعد استدانته أكثر من 75 مليون جنيه، فضلا عن تراكم فوائد بقيمة 50 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الأموال المستحقة عليه أكثر من 125 مليون جنيه.

وفي وقت سابق، كشف صبحي كابر تفاصيل اللغز وتفاصيل بيع محله اضغط هنا

ونشر مصراوي، منذ مساء أمس، عدة موضوعات لبيان تفاصيل تصدر صبحي كابر، تريند فيسبوك وجوجل، نتيجة عملية بيع المحل

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