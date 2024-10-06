حضرموت عنتر تنفي شراء مطعم صبحي كابر: لا نفرح بمصائب الآخرين

كتب- محمد عمارة: (محدث ومعدل)

نفت سلسلة مطاعم حضرموت ما تردد حول شرائها مطعم صبحي كابر، مؤكدة أنها "لا تفرح في مصائب الآخرين".

كان صبحي كابر، قال إنه اضطر لبيع مطعمه في القاهرة لظروف قهرية، قبل أن يوضح أن السبب يرجع لاستدانته أكثر من 75 مليون جنيه، فضلا عن تراكم فوائد بقيمة 50 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الأموال المستحقة عليه أكثر من 125 مليون جنيه.

وقالت مطاعم حضرموت عنتر، في بوست لعملائها على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "بخصوص الشائعات المتداولة حول شراء سلسلة مطاعم شهيرة لا أساس لها من الصحة. نعلم جيدًا أن هناك من يسعى لنشر الفتن والإشاعات، ولكننا نؤكد على ثباتنا واستمراريتنا في تقديم أفضل جودة وخدمة لعملائنا المخلصين".

وتابعت: "نحن لا نفرح بمصائب الآخرين، بل نؤمن أن النجاح الحقيقي يأتي من الصدق والاحترام. لذلك نحرص دائمًا على أن تكون علاقتنا بكم قائمة على الثقة المتبادلة".

واختتمت منشورها: "نشكركم على ثقتكم ودعمكم المستمر، ونتعهد لكم بأن نبقى دائمًا عند حسن ظنكم".

من جانبه قال صبحي كابر، في تصريحات لمصراوي بعد بيان حضرموت عنتر إنه يتحفظ على ذكر اسم المشتري. وأضاف: قمت ببيع المحل منذ نحو عام.

وفي وقت سابق، كشف صبحي كابر تفاصيل اللغز وتفاصيل بيع محله اضغط هنا

ونشر مصراوي، منذ مساء أمس، عدة موضوعات لبيان تفاصيل تصدر صبحي كابر، تريند فيسبوك وجوجل، نتيجة عملية بيع المحل

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