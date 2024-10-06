انتصار السيسي تهنئ القوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب- محمد نصار:

هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقالت انتصار السيسي، عبر حسابها على فيسبوك: في الذكرى الواحد والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة.

وأضافت قرينة الرئيس: نحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة، صنعه رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله، كل التحية لأبطالنا وشهدائنا الأبرار ولشعبنا العظيم الذي يقف دائمًا سندًا لجيشه.

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