مشروعات مائية كبرى لتنمية سيناء.. "الري" تحتفل بأعياد السادس من أكتوبر -صور

كتب- أحمد السعداوي:

هنَّأ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المصريين بذكرى يوم العبور العظيم، مؤكدًا أن الوزارة تشارك في الاحتفال بالعبور ببذل مزيد من الجهد وتنفيذ مشروعات تنموية في ربوع سيناء تعود بالنفع على كل المصريين، وذلك في ضوء احتفال المصريين بأعياد النصر في السادس من أكتوبر.

وأكد سويلم أن تلك المشروعات جرى تنفيذها في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بأهمية تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء؛ من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية .

وأشار سويلم إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال تنفيذ محطة بحر البقر؛ والتي تعد ثاني أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًّا، مشيراً إلى ما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية في سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، موضحاً أنه يجري العمل بالمسارين رقم (١) ورقم (٢) بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو ٧٢% لري زمام ٢١٠ آلاف فدان .

وتابع وزير الري: وفي ما يخص مشروع تنمية شمال سيناء؛ فإنه جار العمل على تنفيذ ٢٤ مأخذًا على ترعة الشيخ جابر لري مساحة ١٢٥ ألف فدان، وتم نهو الأعمال بعدد ١٨ مأخذًا، بالإضافة إلى البدء في إجراءات استلام (٣) مآخذ، وجار العمل في (٣) مآخذ أخرى، والمتوقع نهوها خلال العام الجاري، وجار متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ، كما تم نهو أعمال التغذية الكهربائية لـ(٢١) محطة مأخذ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (١٧) مأخذًا، وجار استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (٧) مآخذ أخرى .

وقامت الدولة بإنشاء عدد (١٧) تجمعًا تنمويًّا وسكنيًّا بشمال وجنوب سيناء؛ تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضٍ زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالي في سيناء .

وأوضح سويلم في ما يخص مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، أنه يجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتَي شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٥٦١) منشأ متنوعًا عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية؛ لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

ووجه سويلم إلى العاملين بالوزارة بمختلف تخصصاتهم، أهمية استلهام روح أكتوبر في كل المهام المكلفين بها والمشروعات المسؤولين عن تنفيذها .