السيسي: نصر أكتوبر رمز لشموخ وعزة مصر وسيبقى نقطة فارقة في تاريخها المعاصر

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ورمزًا لشموخها وعزتها.

وقال الرئيس، عبر حسابه على فيسبوك: في مثل هذا اليوم، سطَّرَ رجال العسكرية المصرية وقادتها أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة، وضربوا المثل العظيم، بمساندة شعب أعظم، في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: ‎حفظ الله شعب مصر وجيشها، وكل عام وأنتم بخير.

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