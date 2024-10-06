تشغيل خط الفردان بئر العبد.. القطارات تدخل سيناء بعد توقف أكثر من 10 سنوات

كتب- محمد نصار:

يشهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، غدا الاثنين، بداية التشغيل التجريبي لقطارات السكة الحديد على خط "الفردان - بئر العبد".

وقال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن إعادة تشغيل خط "الفردان - بئر العبد"، يأتي بعد عدة أشهر من الاختبارات على هذا الخط.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن خط "الفردان - بئر العبد"، أحد الأجزاء المهمة ضمن مشروع الممر اللوجستي "العريش - طابا".

وشدد المصدر، على أن إعادة تشغيل هذا الخط يأتي في إطار خطة تنمية سيناء التي تنفذها الدولة المصرية في الفترة الحالية.

وأكد المصدر، أن هذا الخط يعد محورًا استراتيجيًا لربط شبه جزيرة سيناء بباقي أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الخط كان قد توقف عن العمل لأكثر من 10 سنوات بسبب السرقات التي تعرض لها منذ عام 2011.

وبحسب بيانات وزارة النقل، يبلغ طول خط سكة حديد "الفردان - بئر العبد" 100 كيلومتر، وتم خلال الفترة الماضية تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير الخط.

وتمتد المرحلة الأولى من خط "الفردان - بئر العبد" من محطة الفردان إلى بالوظة على مسافة 60 كيلومترًا، حيث شهدت هذه المسافة عمليات تأهيل شاملة تضمنت وضع قطاع تزليط جديد وإعادة تركيب السكة التي تعرضت للسرقة خلال فترة عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق على طول الخط.

كما يأتي هذا المشروع ضمن جهود إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط "الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا"، الذي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 500 كيلومتر.

كما تشمل الأعمال إنشاء جسر ترابي بطول 81 كيلومترًا لخط "بئر العبد - العريش"، وإنشاء جسر ترابي بطول 275 كيلومترًا لخط "العريش - النخل - التمد - طابا".

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