سحب منخفضة شمالًا.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس اليوم

كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد والظواهر الجوية على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه تسود اليوم أجواء حارة خلال فترة النهار، كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا والتي تعمل على تلطيف الأجواء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الأجواء تبقى مستقرة خلال الفترة المقبلة، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

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