البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر

كتب- محمد سامي:

كشف مصدر مقرب من صبحي كابر، حقيقة ما جري تداوله خلال الساعات الماضية حول بيع مطعم صبحي كابر الشهير للمشويات بمنطقة روض الفرج.

وأكد المصدر لـ"مصراوي"، أن صبحي كابر باع مطعمه فى شهر مارس الماضي قبل شهر رمضان الماضي، وأن أصحاب المطعم الجدد فضلوا خلال الفترة الماضية عدم الإعلان عن الصفقة حتى لا يقل الإقبال.

وأشار المصدر إلى أن فرع مطعم صبحي كابر بالمملكة العربية السعودية لم يباع ولايزال ملك صاحبه الأصلي، نافيا فى الوقت ذاته تعرض كابر لأي ضغوط من أجل بيع مطعمه بالقاهرة.

وكانت حالة من الجدل أثيرت مؤخرا حول مصير مطعم صبحي كابر فى منطقة روض الفرج، بعد تدوينه نشرتها صفحة المطعم قالت فيها:" يرجى العلم بأن هذه الصفحة ملك لشركة كابر للإنتاج الزراعي والحيواني، بدأ من اليوم، وانتظروا الحاج صبحي كابر في فيديو للحكاية كاملة قريبا جدا بعد عودته من السفر".

من جانبهم لجأ بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى صفحة المطعم على «فيسبوك»، ليعرفوا حقيقة الأمر، وسأل أحد الأشخاص المتابعين أدمن الصفحة قائلا: "المطعم اتباع؟"، ليرد عليه أدمن الصفحة قائلا: "تم بيع المطعم لظروف قهرية، والمطعم غير تابع للحاج صبحي في الوقت الحالي، وهيتم الإعلان عن باقي التفاصيل قريب يا فندم".

وبعد ساعات نشرت صفحة المطعم تدوينة ثانية جاء مضمونها كالتالي: "نظرا لما تم تداوله من بعض المواقع الاخباريه والصفحات على الفيس بوك عن تهكير الصفحه فهذا غير صحيح بالمرة والصفحة ملك للشيف صبحي كابر وحده وانتظروا فيديو غداً إن شاءالله لتوضيح بعض الحقائق".