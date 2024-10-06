رابط التقديم على وظائف سائقي الأتوبيس الترددي BRT.. تفاصيل الأوراق المطلوبة

كتب- محمد نصار ومحمد أبو بكر:

أعلنت الشركة القابضة للنقل البري والبحري، عن توفر فرص عمل جديدة في مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الذي يهدف إلى تحسين وسائل النقل العامة وتخفيف الازدحام المروري في العاصمة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استعداد الشركة لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع على الطريق الدائري، والتي من المتوقع أن تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير وسيلة نقل مريحة وفعّالة.

شروط التقديم على وظائف سائقي الأتوبيس الترددي BRT

وتتضمن وظائف سائقي الأتوبيس الترددي BRT مجموعة من الشروط اللازمة للتقديم، ومنها ما يلي:

- أن يكون المتقدم حاملاً لرخصة قيادة درجة أولى سارية لمدة لا تقل عن سنة.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل دراسي.

- ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عامًا.

- وتشترط الشركة أيضًا الحصول على شهادة حسن السير والسلوك.

- تقديم ما يثبت الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية.

ومن أجل التقديم على وظائف سائقي الأتوبيس الترددي BRT، يتعين على المتقدمين اجتياز جميع الاختبارات التي تحددها لجنة التقييم، بما في ذلك الفحص الطبي والنفسي والعصبي، بالإضافة إلى إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف سائقي الأتوبيس الترددي BRT

ويجب على المتقدمين إلى وظائف سائقي الأتوبيس الترددي BRT تقديم مجموعة من الأوراق الضرورية، وتشمل ما يلي:

- طلب التقدم للوظيفة.

- شهادة الميلاد.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة من رخصة القيادة؟

- تقديم الموقف من التجنيد وصورة من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة خبرة في نفس المجال المطلوب.

طرق التقديم على وظائف سائقي الأتوبيس الترددي BRT

ويمكن للراغبين في التقديم على وظائف سائقي الأتوبيس الترددي BRT، التوجه إلى قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة القابضة للنقل البري والبحري، حيث يمكنهم تسليم طلباتهم مباشرة على العنوان: "19 ش المعهد الاشتراكي - روكسي - مصر الجديدة".

كما يمكن للمهتمين أيضًا إرسال البيانات والطلب عبر البريد الإلكتروني holding@hcmlt.com.

ويُعد مشروع الأتوبيس الترددي BRT من المبادرات المهمة التي تستهدف تحسين وسائل النقل العامة وتوفير تجربة سفر مريحة وآمنة للمواطنين، وتفتح وظائف سائقي الأتوبيس الترددي BRT آفاقًا جديدة للكثيرين من الشباب.