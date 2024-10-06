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BBC

اضطراب الأمواج وحرارة وسحب.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام القادمة

08:00 ص الأحد 06 أكتوبر 2024
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    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنه يسود حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها سحب منخفضة ومتوسطة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود الـ6 أيام القادمة، طقس معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

وأوضحت أن طقس الـ6 أيام القادمة، يشهد حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج (1: 1.5 متر)، وتكون حالة البحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة ارتفاع الأمواج (1.5 2.5 متر).

الأمواج الطقس الأرصاد درجات الحرارة
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