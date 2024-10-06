إعلان

BBC

الصفحة الرسمية لصبحي كابر تعلن بيع المطعم وتكشف التفاصيل لاحقًا

01:23 ص الأحد 06 أكتوبر 2024

صبحي كابر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن صبحي كابر صاحب المطعم الشهير في منطقة الساحل عن بيع مطعمه.

وأعلنت الصحفة الرسمية لمطعم صبحي كابر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في بوست مقتضب، أن سلسلة المحلات لم تعد ملك صبحي كابر وأن الأخير سيسجل فيديو يعلن فيه تفاصيل عملية البيع.

يُذكر أن صبحي السيد عطوة من مواليد روض الفرج محافظة القاهرة مطعم للمأكولات البيتي، والمطعم يرتاده عدد كبير من نجوم الرياضة والفن والمشاهير في مصر، ويبث المطعم فيديوهات ولقاءات بشكل دوري للشخصيات العامة التي تزور المطعم.

صبحي

بيع مطعم صبحي كابر مطعم صبحي كابر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تصريحات رئيس الشعبة.. عمرو أديب يستعرض أسعار كرتونة البيض ويفجر مفاجأة

إعلان

إعلان

قرار عاجل من النائب العام في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان
أجواء معتدلة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة