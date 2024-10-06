الصفحة الرسمية لصبحي كابر تعلن بيع المطعم وتكشف التفاصيل لاحقًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن صبحي كابر صاحب المطعم الشهير في منطقة الساحل عن بيع مطعمه.

وأعلنت الصحفة الرسمية لمطعم صبحي كابر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في بوست مقتضب، أن سلسلة المحلات لم تعد ملك صبحي كابر وأن الأخير سيسجل فيديو يعلن فيه تفاصيل عملية البيع.

يُذكر أن صبحي السيد عطوة من مواليد روض الفرج محافظة القاهرة مطعم للمأكولات البيتي، والمطعم يرتاده عدد كبير من نجوم الرياضة والفن والمشاهير في مصر، ويبث المطعم فيديوهات ولقاءات بشكل دوري للشخصيات العامة التي تزور المطعم.