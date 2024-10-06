أحمد حلمي: مشروع رأس الحكمة يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية

كتب- عمرو صالح:

قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن العلاقات المصرية الإماراتية، شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وانعكس ذلك على حجم التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، وعدد الاستثمارات الإماراتية في مصر في مجالات متعددة، ولعل أبرزها مشروع رأس الحكمة.

وأضاف "حلمي"، في بيان له، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس محمد بن زايد آل نهيان مشروع رأس الحكمة، يعد تعزيز للتعاون المصري الإماراتي، فضلا عن أهميته كخطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية مبنية على تاريخ طويل من التعاون الذي يدعم استقرار المنطقة.

وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، إلى أن مشروع رأس الحكمة يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030، وتعزيز القطاع السياحي المصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، فضلا عن التكامل الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات، مؤكدا أن المشروع يعد واحد من أهم المشروعات الاستثمارية التي شهدتها مصر علي مدار تاريخها.

وأوضح "حلمي" أن مشروع رأس الحكمة سيحقق تدفقا دولاريا بجانب تعزيز السوق النقدي، ما ينتج عنه تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير الملايين من فرص العمل، فضلا عن تعزيز موقع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية من خلال القيمة الكبيرة التي يضيفها "رأس الحكمة"لمشاريع التنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.

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