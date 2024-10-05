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"القومي للمرأة" يعقد اجتماعه الدوري ويقدم الشكر للدكتورة مايا مرسي على جهودها

11:52 م السبت 05 أكتوبر 2024

الدكتورة مايا مرسي

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كتبت- نور العمروسي:

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس، وبحضور عضوات وأعضاء المجلس وإيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس وذلك لمناقشة جهود المجلس خلال الفترة الماضية وخطة عمله القادمة.

حيث قدم المستشار سناء خليل بالنيابة عن جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات خالص التهانى إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيسة المجلس سابقا لتقلدها حقيبة وزارة التضامن الإجتماعى مؤكدا أنه منصب مستحق وبجدارة لتاريخها الحافل بالإنجازات والنجاحات ولكفائتها المهنية وخبراتها الدولية الكبيرة كما قدم الشكر والتقدير لجهودها العظيمة خلال قيادتها المجلس على مدار ثمان سنوات متمنين لها دوام النجاح والتوفيق.

وتضمن الاجتماع مناقشة ما تم من جهود و إنجازات خلال الفترة الماضية وخطة عمله القادمة خاصة خلال حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والتى يطلقها المجلس كل عام خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر.

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي المستشار سناء خليل
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