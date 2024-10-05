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BBC

بعد حرارة الصيف الشديدة.. الأرصاد توضح حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس

11:02 م السبت 05 أكتوبر 2024

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمود القياتى عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس البرودة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن مرت بفصل صيف شديد الحرارة على معظم الأنحاء.

وقال "القياتي"، في تصريحات لمصراوي، إن مركز التنبؤات والأرصاد يعمل على مدار الساعة لرصد أي منخفض جوي قد يطرأ على حالة الطقس، موضحًا أن جميع التقارير حتى الآن تشير إلى أن فصل الشتاء القادم سيكون كسابقه من السنوات الأخيرة ولا يوجد ما يوحي بصحة الأقاويل المتداولة.

واختتم القياتي حديثه مطالبا جموع المواطنين بتحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها ومتابعة النشرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الدكتور محمود القياتى الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد فصل الشتاء شتاء قارس
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