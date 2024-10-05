"محلية النواب": تعديلات جديدة على لائحة البناء لتنشيط حركة البناء

كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على نجاح التعديلات الجديدة التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء.

وأوضح "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المٌذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمطالب المواطنين وتهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللائحة السابقة، رغم حسن نيتها، كانت تعاني من بعض الصعوبات التي أدت إلى تعطل الإجراءات.

وأكد أن التعديلات الجديدة قد عالجت هذه الصعوبات وفتحت الباب أمام المواطنين للحصول على تراخيص البناء بشكل أسهل وأسرع.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مجلس النواب سيعقد خلال شهر أكتوبر اجتماعات موسعة لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق اللائحة الجديدة، بما في ذلك إجراءات الترخيص والتصالح في المخالفات.

وأعرب السجيني عن سعادته بهذه الخطوة التي وصفها بأنها تصحيح لمسار كان قد انحرف، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستساهم في تنشيط حركة البناء والإسكان وتلبية احتياجات المواطنين.