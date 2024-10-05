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ياسمين عز: البنات لا تحتاج إلى تفتيح بشرة بل لـ "تفتيح مخ"

09:44 م السبت 05 أكتوبر 2024

ياسمين عز

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كتب- حسن مرسي:

وجهت ياسمين عز، رسالة للمقبلات على الزواج، قائلة:" انتي ليه بتقعدي ربع قرن من الزمان مبتهتميش ببشرتك وتيجي قبل فرحك بيومين عايزة دكتور الجلدية يخليكي جورجينا؟".

وأضافت "عز" خلال تقديم برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر" البنات لا تحتاج إلى تفتيح بشرة بل تحتاج إلى "تفتيح مخ".

وتابعت ياسمين عز: دكتور الجلدية ليس ساحرًا لديه عصا، ده بيندم على اليوم الذي قرر فيه دخول كلية الطب بسبب الفتيات.

وأبدت الإعلامية ياسمين عز استغرابها مما حدث خلال إجازة برنامج "كلام الناس": "البرنامج ليه شهرين إجازة لكن تفاجأت أن الناس ليس لها سيرة غيري ياسمين قالت وياسمين صرحت".

ياسمين عز المقبلات على الزواج دكتور الجلدية تفتيح البشرة
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