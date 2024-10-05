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سياسات تسعيرية غير عادلة.. الشعبة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض

09:25 م السبت 05 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن

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كتب- حسن مرسي:

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الأزمة الحالية في أسعار الدواجن في مصر ليست ناجمة عن نقص في الإنتاج، بل هي نتيجة لسياسات تسعيرية غير عادلة تتبعها بعض السلاسل التجارية التي تستغل الأزمات لزيادة أرباحها.

وأوضح السيد في مداخلته ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر تمتلك القدرة الكافية على إنتاج الدواجن لتلبية احتياجات السوق المحلي، والمشكلة تكمن في ارتفاع أسعار الكتاكيت، وهي المشكلة التي يعمل اتحاد الدواجن على حلها من خلال ضخ كميات كبيرة من البيض لزيادة المعروض من الكتاكيت وبالتالي خفض أسعارها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن هناك خطة لضخ 300 ألف كرتونة بيض أسبوعيًا في المجمعات الاستهلاكية، وذلك بهدف توفيره للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتوقع السيد، أن تشهد أسعار الدواجن والبيض استقرارًا خلال الأسبوع المقبل نتيجة لهذه الإجراءات.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن مصر لا تقوم بتصدير الدواجن، وأن كل الإنتاج موجه للسوق المحلي، مما يعني أن أي زيادة في الأسعار لا مبرر لها.

ودعا المواطنين إلى عدم القلق، مؤكدًا أن الأزمة ستحل قريبًا بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة واتحاد الدواجن.

أسعار الدواجن سامح السيد شعبة الدواجن
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