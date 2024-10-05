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الاثنين.. انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكة الحديد على خط الفردان بئر العبد

08:57 م السبت 05 أكتوبر 2024

قطارات السكة الحديد

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كتب- محمد نصار:

يشهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاثنين المقبل، انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكة الحديد بخط الفردان بئر العبد.

ومن المقرر أن يحضر الفعالية بجانب الفريق كامل الوزير، المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من قيادات السكة الحديد.

ويبلغ طول خط السكة الحديد "الفردان - بئر العبد" نحو 100 كم، حيث تم خلال الفترة الماضية إعادة تأهيل الخط بالكامل واستكمال أعمال السكة التي تعرضت للنهب خلال فترة الانفلات الأمني بعد 2011.

قطارات السكة الحديد التشغيل التجريبي للقطارات الفردان بئر العبد
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