بسبب سيارات ذوي الهمم.. أكثر من 44 ألف بطاقة تكافل وكرامة مهددة بالسحب



كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن فحص 146 ألف حالة لـ "سيارات ذوي الهمم"، خلال السنوات الثلاثة الماضية، وتبين أن هناك 44 ألفًا و500 سيارة لأشخاص مدرجة على قواعد بيانات تكافل وكرامة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ساعة حوار"، أن هؤلاء الأشخاص حصلوا على سيارات غالية الثمن، وفي نفس الوقت يحصلون على دعم من تكافل وكرامة.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابع بنفسه هذا الملف، ويتم التعامل معها، ووزارة التضامن الاجتماعي قامت بفحص ملفات الأشخاص التي حصلت على سيارات غالية الثمن ويحصلون على دعم من تكافل وكرامة.

وأوضح أن الشخص المخالف سيتم سحب بطاقة تكافل وكرامة، وفي حالة سحب الكارت لن يعود له مرة ثانية، والفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات جديدة من أجل صرف السيارات لـ ذوي الهمم.