تزامنا مع الاحتفال بنصر أكتوبر.. تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، أن موقع محطة الضبعة النووية سيشهد غدًا الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، تدشين مرحلة جديدة في مشروع محطة الضبعة النووية.

وأوضح، أنه سيتم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، وذلك تيمُنًا بروح انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، اليوم الذي يمثل مصدر إلهام للمصريين كافة، وللعاملين في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بما يعكس روح العمل الجاد.

وتسارع العاملون في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لضمان جاهزية تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة تزامنًا مع هذه الذكرى الوطنية العظيمة، حيث كان مخططًا أن يتم تركيبها بحلول نهاية العام.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حصلت على تصريح الإنشاء للوحدة النووية الثالثة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وبدأت بالفعل أعمال الإنشاء، وتم صب الخرسانة الأولى للوحدة الثالثة في 3 مايو 2023.

وجرى الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتركيب مصيدة قلب المفاعل بعد وصولها إلى موقع محطة الضبعة عقب تصنيعها في روسيا.

تُعتبر مصيدة قلب المفاعل عنصرًا أساسيًا في نظام الأمان بمحطة الضبعة النووية، حيث تهدف إلى تعزيز مستوى الأمان التشغيلي للمحطة، وهي نظام حماية متقدم يتم تركيبه أسفل وعاء المفاعل، ويعد جزءًا حيويًا لضمان السلامة المستمرة في المحطة.

وبهذه المناسبة، وفي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة- التي سجلت لحظات من الفخر والعزة لكل المصريين- سيتم تسجيل خطوة مهمة في مسيرة تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، واقتراب تحقيق حلم المصريين بإقامة محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية على أرض مصر، وهو الحلم الذي سعى المصريون لتحقيقه منذ منتصف القرن الماضي.