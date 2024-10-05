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تسببت في إغلاق المحلات.. تحرك برلماني عاجل بشأن زيادة أسعار ممارسات الكهرباء

07:52 م السبت 05 أكتوبر 2024

النائب هاني خضر

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تقدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب ببيان عاجل، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والتموين، بشأن المبالغة في أسعار ممارسات الكهرباء للمواطنين.

وقال "خضر"، في البيان العاجل، إنه ترتب على زيادة أسعار ممارسات الكهرباء للمواطنين إغلاق العديد من المحلات التجارية وتسريح العمال، في حين أنه يوجد العديد من الأبراج تحتاج إلى محولات كهربائية.

وأضاف أنه توجد أسباب كثيرة المواطن ليس له ذنب فيها، ويوجد العديد من الأبراج التي تحتاج إلى محولات وعند الشروع في تركيب هذه المحولات يصطدم المواطن بأن الطريق مرصوف جديد وبالتالي لا يجوز التكسير في الطريق لأنه لم يمر عليه المدة التي يجوز التكسير فيها، ويتم تحديد أسعار كبيرة جدًا لا تستطيع شريحة كبيرة من المواطنين دفعها.

وفي الوقت نفسه الذي تعتبر فيه بطاقه التموين شريان الحياة للكثير من المواطنين لتلبيه احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تقوم الحكومة بإيقاف بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين دون سابق إنذار.

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النائب هاني خضر مجلس النواب أسعار ممارسات الكهرباء المحلات التجارية
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