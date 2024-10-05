حدث في 8 ساعات| السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وفتح المتاحف العسكرية مجانًا

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، وضع الرئيس السيسي أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والسادات وعبد الناصر.. ووزير الكهرباء يجري زيارة مفاجئة لمحطة توليد كهرباء العين السخنة بالسويس

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزير الكهرباء في زيارة مفاجئة لمحطة توليد كهرباء العين السخنة بالسويس

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والمصادر الطبيعية، زيارة ميدانية مفاجئة لمحطة توليد كهرباء العين السخنة، التي تبلغ قدرتها 1300 ميجاوات، وتعتبر أول محطة في الشرق الأوسط تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة، حيث تمثل المحطة 14% من القدرات المركبة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

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طقس الأحد.. الأرصاد: سحب منخفضة ومتوسطة تساعد على تلطيف الأجواء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المناطق.

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3 تقارير عالمية تختار مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية للزيارة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن موقع "The Independent" البريطاني نشر تقريرًا مصورًا جاءت فيه مصر ضمن أفضل 8 وجهات سياحية حول العالم لقضاء إجازة مشمسة أثناء زيارتها خلال فصل الشتاء، لما تتميز به من مناخ معتدل مما يجعلها الوجهة المثالية لقضاء إجازة ممتعة في أجواء شتوية دافئة.

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الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية.

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الإيجار القديم والمحليات.. "فوزي" يشارك في جلسة نقاشية حول الأجندة التشريعية للحكومة

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة النقاشية التي عقدتها أمانة المجالس النيابية بحماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، حول الأجندة التشريعية للحكومة خلال الفترة المقبلة

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القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا أمام الجماهير

قررت القوات المسلحة، فتح المتاحف العسكرية مجانًا لاستقبال الجماهير خلال يوم السادس من أكتوبر، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفي العلمين وبورسعيد.

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حملة "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يومًا

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 103 ملايين و224 ألفًا و212 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 4 أكتوبر.

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الأوقاف: افتتاح البرنامج التدريبي لمجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد صبري بن هارون، مفتي ولاية ترانجانو البرنامج التدريبي لمجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية بدار الإفتاء المصرية

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تحسين تجربة الحج والعمرة.. تفاصيل لقاء وزير السياحة نظيره السعودي

اختتم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية للمملكة العربية السعودية بلقاء توفيق الربيعه، وزير الحج بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن اللقاءات الهامة التي يعقدها الوزير خلال هذه الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

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السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والسادات وعبد الناصر

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة،

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وزير الطيران المدني يلتقي وزير الدولة السعودي لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، وعبد العزيز الدعيلج، رئيس هيئة الطيران المدني السعودي، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والوفد المرافق لهم.

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تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطبيق تخفيضات بنسبة 10% على جميع السلع الغذائية في فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك احتفالًا بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

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