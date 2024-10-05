رئيس جامعة حلوان: نصر أكتوبر ساهم في استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية

كتب- عمر صبري:

تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول عبد المجيد صقر، بمناسبة الذكرى الجليلة لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك خلال اجتماع مع نواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور قنديل، أن انتصارات أكتوبر 1973 شهدت بذل المصريين أثمانًا غالية لاسترداد أرض سيناء، مشددًا على أن سيناء ليست مجرد أرض، بل هي أرض مقدسة تحمل رمزية خاصة في قلوب جميع المصريين.

وأضاف أن السادس من أكتوبر يمثل يومًا فارقًا في تاريخ مصر، حيث كان اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل المستحيل إلى واقع، مشيرًا إلى أن الانتصار في هذه الحرب بث روح الأمل والتفاؤل في جميع أنحاء مصر.

وتابع قائلًا: الجيش المصري كتب بدماء شهدائه ملحمة وطنية خلدت اسم مصر كدولة قادرة على تحقيق المعجزات العسكرية، هؤلاء الشهداء يمثلون مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، وتضحياتهم ستظل شعلة مضيئة للأجيال القادمة.

وأشار الدكتور قنديل إلى أن نصر أكتوبر ساهم في استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، مما أعطى مصر صوتًا أقوى على الساحة الدولية.

ولفت إلى أن النصر أدى إلى استقرار الأوضاع، مما سمح بإعادة تشغيل قناة السويس وإطلاق مشروعات تنموية كبرى.

وعلى المستوى العسكري، رسخ الانتصار مكانة الجيش المصري كأحد أقوى الجيوش في المنطقة، معززًا قدراته الدفاعية والهجومية.

وفي ختام تصريحاته، شدد "قنديل"، على أن نصر أكتوبر سيظل مرجعًا للدراسة في الخطط العسكرية الفعالة، مشيدًا بتضحيات الجيش المصري التي ستظل منارة تُضيء الطريق نحو المزيد من الإنجازات والانتصارات.