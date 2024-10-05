وزير الكهرباء في زيارة مفاجئة لمحطة توليد كهرباء العين السخنة بالسويس

كتب- محمد صلاح:

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والمصادر الطبيعية، زيارة ميدانية مفاجئة لمحطة توليد كهرباء العين السخنة، التي تبلغ قدرتها 1300 ميجاوات، وتعتبر أول محطة في الشرق الأوسط تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة، حيث تمثل المحطة 14% من القدرات المركبة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

بدأ الوزير الجولة بتفقد قطاعات المحطة المختلفة، بما في ذلك وحدات التوليد، وأماكن التدريب، وغرفة التحكم الرئيسية.

وتابع الوزير كفاءة عمل الوحدات، خطة التشغيل، وإجمالي الطاقة المولدة، مع مقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود.

وتمت مناقشة الجداول الزمنية للتنفيذ، ومدى مراعاة أوقات الذروة وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

وناقش "عصمت" كيفية مواجهة الأعطال ومعدلاتها، وسرعة استجابة فرق العمل لتحقيق جودة التشغيل.

كما وجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل، بما في ذلك الجداول الزمنية للتفتيش والمراجعة والصيانة، وفقًا لمتطلبات جودة التشغيل.

وأكد أهمية الالتزام بالمعايير العالمية لأمن الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي، وخفض الفاقد في التيار، خاصة في شبكات التوزيع.

وشدد الدكتور محمود عصمت، على ضرورة الالتزام بمعايير الأمان والجودة في التشغيل، وأنه لا بديل عن الارتقاء بمعدلات الأداء، خاصةً في محطات توليد الكهرباء التي تسهم في توفير الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن استمرار التواجد الميداني في مواقع العمل يُعتبر ضرورة حتمية لتحقيق أهداف خطة التشغيل، والوصول إلى المعايير العالمية في توليد الكهرباء من وحدة الوقود المستخدم.

وعُقدت لجان للمرور ومتابعة التشغيل لتقييم الأداء، بهدف النهوض بالشركات التابعة وتحقيق مستهدفات الجودة والأداء العالي في قطاع الكهرباء.