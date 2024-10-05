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BBC

طقس الأحد.. الأرصاد: سحب منخفضة ومتوسطة تساعد على تلطيف الأجواء

03:47 م السبت 05 أكتوبر 2024
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    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود غدًا الأحد 6 أكتوبر 2024 طقس معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج (1: 1.5 متر).

وتابعت أن حالة البحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة ارتفاع الأمواج (1.5 2.5 متر).

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حالة الطقس الطقس درجات الحرارة
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