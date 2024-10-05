مخالفات البناء وتحسين الخدمات.. محافظ الجيزة يبحث طلبات وشكاوى المواطنين

كتب- محمد أبو بكر:

ناقش المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مجموعة من الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال لقائه الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة.

يأتي هذا اللقاء في إطار خطة الدولة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وبحث طلباتهم وشكاواهم بشكل فعّال.

وأكد المحافظ، ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشكل ميداني، وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين، للعمل على حل الشكاوى التي تواجههم بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وشهد اللقاء بحث عدة شكاوى من حي الهرم، منها تضرر أحد المواطنين من عدم قيام ملاك العقار بتنفيذ رخصة الترميم، مما يؤثر على السلامة الإنشائية للعمارة، وكلف النجار رئيس حي الهرم بإعادة عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على حالته الإنشائية، مشددًا على ضرورة إلزام ملاك العقار بإصدار تقرير هندسي حكومي متخصص لتحديد كيفية تنفيذ أعمال الترميم ومعالجة العيوب الهندسية تحت إشراف مهندس استشاري، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين العقارات المجاورة.

كما تم مناقشة شكوى أحد المواطنين بشارع خالد بن الوليد في حي الهرم، والذي يتضرر من قيام الجيران بفتح منافذ وشبابيك مخالفة للقانون، ووجه المحافظ بضرورة إغلاق هذه المنافذ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة عدم الالتزام.

وفي حي الوراق، بحث المحافظ شكوى من وجود مصنع مرخص يقوم بفرز وكبس الخردة داخل الكتلة السكنية، وكلف حي الوراق بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الالتزام.

كما تلقى "النجار"، شكوى من مركز ومدينة العياط بشأن وجود منشأة غير مرخصة على الأراضي الزراعية، وكلف رئيس مدينة العياط باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مديرية الزراعة للحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالتها فورًا.

ووجه محافظ الجيزة، أيضًا رئيس حي جنوب بالتحقيق في مخالفات التحويل غير القانوني لإحدى الوحدات السكنية في شارع فضلي إلى نشاط تجاري، مشددًا على قطع المرافق ورفع العدادات في حالة عدم الالتزام.