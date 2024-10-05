حملة "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يومًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 103 ملايين و224 ألفًا و212 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 4 أكتوبر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، 633 ألفًا و111 خدمة، مضيفًا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة "100 يوم صحة" قدمت 214 ألفًا و534 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف "عبد الغفار" أن حملة "100 يوم صحة" قدمت 148 ألفًا و575 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 48 ألفًا و796 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 15 ألفًا و430 خدمة، بالإضافة لتقديم 41 ألفًا و159 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الحملة قدمت 17 ألفًا و239 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 61 ألفًا و86 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 12 ألفًا و837 خدمة.

وقال "عبد الغفار" إن هيئة الإسعاف قدمت 3 آلاف و573 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 2447 قرار علاج على نفقة الدولة، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 21 ألفًا و746 خدمة.

وأضاف "عبد الغفار" أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 45 ألفًا و689 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا "عبد الغفار" جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".